Süper Lig Hakemleri Futbol Turnuvasında - Son Dakika
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Süper Lig Hakemleri Futbol Turnuvasında

Süper Lig Hakemleri Futbol Turnuvasında
19.06.2026 13:54
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Çulcu ve Aydınus, Gebze'de düzenlenen turnuvada Türkiye'nin Paraguay maçını değerlendirdi.

Eski Süper Lig hakemlerinden Mustafa Çulcu ve Fırat Aydınus, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TOSB tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final maçını izledi.

TSE Kalite Kampüsü'ndeki sahada oynanan final maçında sembolik olarak düdük çalan Çulcu ve Aydınus, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la yarın oynayacağı maça ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Çulcu, ay-yıldızlı ekibin ilk maçta talihsiz mağlubiyet aldığını ama henüz her şeyin bitmediğini söyledi.

Paraguay maçını kazanmaları halinde gruptan lider çıkma şanslarının bile olduğunu belirten Çulcu, olumsuz düşünmediğini aksine çok umutlu olduğunu kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ve ABD'yi yenerek gruptan çıkacağına inandığını dile getiren Çulcu, "Türk Milli Takımı çok büyük başarılara imza attı. İyi bir jenerasyon var. Bu jenerasyon ilk maçta mağlup oldu, bir miktar demoralize oldu ama toparlanıp, tekrar sahada o eski performansını gösterip, başarılı olacaktır." diye konuştu.

Çulcu, ay-yıldızlı ekibin çeyrek finale kadar yükseleceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Fırat Aydınus da bu saatten sonra hiçbir tavsiyenin tutmayacağını belirterek, "Onlar gerekli konsantrasyonları sağlamışlardır. İnşallah bizi gururlandıracaklardır. Paraguay'ı yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

TOSB Kurumsal İletişim Uzmanı Ayça Ekim, 16'ıncısını düzenledikleri turnuvada bu sene 142 takımın mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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