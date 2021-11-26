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Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum - Son Dakika

Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum

26.11.2021 21:05

Sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İngiltere'deki tecrübesi hakkında açıklamalar yaptı. Süper Lig'i yavaş bulduğunu söyleyen milli futbolcu, "Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Watford forması giyen Ozan Tufan, kulübün başına Claudio Ranieri'nin gelmesinin ardından takımda yaşananları ve İngiltere'de yaşadığı tecrübelere ilişkin SSport'a özel açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'DEN İRFAN ARIYOR"

"Buraya geldiğimden beri Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mesut Abi, bizim Fenerbahçe'den İrfan arıyor. Yalnız hissettirmemeye çalışıyorlar. Joshua King'le aram iyi. Daha çok yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz onunla. Geliyor alıyor, sağ olsun.

"ZOR MAÇLARIMIZI HEP YÜKSEK SKORLARLA BİTİRİYORUZ"

Çok iyi bir insan Ranieri, ben çok seviyorum. Çok sıcakkanlı. Bize henüz bir şey ısmarlamadı. Hot dog ya da başka bir şey görmedik. Kalbi temiz, taktik anlamında çok başarılı bir teknisyen. Çok ilgileniyor benimle. Bunun meyvelerini yiyoruz. Zor maçlarımızı hep yüksek skorlarla bitiriyoruz. Everton'ı 5-2 yendik, United'ı 4-1 yendik. Kolay değil ama atabildiğimiz kadar atıyoruz. Hocanın payı çok büyük.

"HOCA KAFASINDA DÜZENİ OTURTAMADI"

Başlarda orta sahada bu kadar kalabalık değildik. Bir anda kalabalıklaşma oldu. Hocanın işi zor. Herkes çok iyi çalışıyor, ligi bilen oyuncular var. Ben de iyi bir yerden geldiğimi düşünüyorum. Belli bir kalitem olmasa burada yerim olmazdı. Beni de katarsanız orta sahada bir büyüklük var. Hoca da kafasında düzeni oturtamadı.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ İZLİYORUM, BEĞENMEMEYE BAŞLIYORUM"

Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler. Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna.

"ASLANLAR GİBİ ÇIKIP OYNAYACAĞIZ"

Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz ama play-off'a kalan takımlar da daha önce oynadığımız zorlu takımlar. Yenilebilirler mi yenilebilirler. Ancak biz de yenilebiliriz. Aslanlar gibi çıkıp oynayacağız.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

2 tane play-off maçı oynayacağız. Örneğin İtalya'yla oynuyorsunuz, geçtiniz diyelim, yine 1. torbadan Portekiz gelebilir. Bu biraz zor. Biz zoru severiz. Hollanda'yı 4-2 yeniyoruz, deplasmanda 6-1 yeniliyoruz. Vay aman neden böyle oldu, milli futbolcular oynamak istemiyor deniyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil"

Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum

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Son Dakika Spor Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum - Son Dakika
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