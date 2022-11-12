Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti

12.11.2022 19:04

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. 19'da Valencia'nın penaltısıyla öne geçen Fenerbahçe, 40. dakikada Joao Pedro'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda Sainz'in golleriyle öne geçen Giresun ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ile Giresunspor, Süper Lig'in 14. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

PERDEYİ VALENCIA AÇTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun şahsi başarısıyla kazandığı penaltıda 19. dakikada Enner Valencia ile öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 40. dakikada Joao Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

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SAINZ MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarı 10 kişi kalan sarı-lacivertliler yorgunluğun da verdiği etkiyle zaman geçtikçe pozisyon üretmekte sıkıntı çekti. Giresunspor'da 71. dakikada Sainz takımına eşitliği getiren golü kaydetti. Karadeniz ekibinde 83. dakikada Sianz bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kadıköy'de soğuk duş! 10 kişi Fenerbahçe, Giresunspor'a mağlup oldu

8 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 maç sonra puan kaybetti. Dünya Kupası'na lider gitmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Giresunspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına moralsiz girdi! 10 kişi kalan Kanarya, Giresunspor'a kaybetti - Son Dakika
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