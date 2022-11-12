Fenerbahçe taraftarından Jesus'a dev pankartlı destek: Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından Jesus'a dev pankartlı destek: Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus

12.11.2022 17:46

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus'a, "Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus." yazılı dev bir pankartla jest yaptı.

Dünya Kupası arası öncesi Fenerbahçe son maçında Giresunspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadele öncesi Jorge Jesus'a büyük ilgi gösterdi.

"HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Giresunspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynayan Fenerbahçe'de tribünler Jorge Jesus için özel bir koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler tribünde, Türkçesi "Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus." anlamına gelen ifadelerin yazılı olduğu dev bir Jorge Jesus pankartı açtı.

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DÜNYA KUPASI ARASINA LİDER GİDİYORLAR

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider gitmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini yenerek zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından Jesus'a dev pankartlı destek: Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus - Son Dakika
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