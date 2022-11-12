Dünya Kupası arası öncesi Fenerbahçe son maçında Giresunspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadele öncesi Jorge Jesus'a büyük ilgi gösterdi.
Giresunspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynayan Fenerbahçe'de tribünler Jorge Jesus için özel bir koreografi yaptı. Sarı-lacivertliler tribünde, Türkçesi "Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus." anlamına gelen ifadelerin yazılı olduğu dev bir Jorge Jesus pankartı açtı.
Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider gitmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini yenerek zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarından Jesus'a dev pankartlı destek: Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus - Son Dakika