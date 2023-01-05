Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap

05.01.2023 17:09

Süper Lig'in 18. haftasında pazar akşamı Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiyle ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" ifadelerine Fenerbahçe'nin yıldızı Joshua King'den yanıt geldi. Norveçli golcü, "Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki takımın dinlenme süresiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

"TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA OLACAK"

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası toparlandıklarını ifade eden King, "Trabzonspor maçında kaybettikten sonra iki maçtan galibiyetle ayrıldık. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız önemliydi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimizde en yakın arkadaşım bahsetmişti. 8 Ocak'taki maça hazır ol demişti. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Biliyorum ki taraftarımız son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN 3 PUAN DEĞERİNDE"

Galatasaray derbisinde gol atmak isteyen golcü, "Türk arkadaşlarım bana bahsetmişti. Eğer Galatasaray'a karşı bir gol atarsam taraftarlar seni daha da çok sever diye. Ama ben şu an bunu düşünmüyorum, ben her maçta takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray maçı da bir maç bizim için. 3 puan değerinde. Tabi ki taraftarlarımız için önemli ama büyük resim de bizim asıl amacımız lig şampiyonluğu olmak. Dolayısıyla ben her maçta takımımıza yardım etmek istiyorum. Gol atayım diye ekstra odaklandığım durum söz konusu değil çünkü günün sonunda önemli olan bizim için ligi kazanmak. Galatasaray'a gol atmak benim için ekstra özellik olur." ifadelerine yer verdi.

"BİR GÜN ÖNCE OYNAMAMIZ BİR AVANTAJ DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine cevap veren King, "Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak." dedi

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Derbiye iyi hazırlandıklarını belirten King, "Her forvet oynadığı zaman goller atmak ve asistler yapmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin gol atamadığı maçlar oluyor. Dolayısıyla her maç gol atamazsınız. Ama yapabileceğiniz şey elinizden gelenin en iyisini yapmak, koşular yapmak, takımınıza boşluklar yaratmak, çok çalışmak. Bunları yapabilirsiniz. İyi hazırlanıyoruz. Böyle bir teknik direktöre sahip olursanız zaten büyük şeyler başarmamanız pek mümkün değil." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: Hazırlık maçında bile algı yapan Okan Buruk bu algı yöntemini kimden öğrendi aceba,oyuncuyken bile mağdur edebiyatı yaparlardı gurubca. Cevap Yaz 28 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 'Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz' sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap - Son Dakika
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