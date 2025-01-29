Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor- Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK- Galatasaray: Kadir Sağlam
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 22. Haftası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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