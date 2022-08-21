Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler - Son Dakika
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Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler

21.08.2022 22:03

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir, sahasında Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Başakşehir ile Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

MESUT ÖZİL İLK KEZ FORMA GİYDİ

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertlilerin formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. İstanbul ekibi, Kayserispor'u 2-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı.

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Son Dakika Spor Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler - Son Dakika
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