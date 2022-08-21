Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu - Son Dakika
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Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu

21.08.2022 00:30

Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 yenildi. Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında kalesinde ilk kez bu kadar çok gol görürken kariyerinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek Türk meslektaşı Nuri Şahin oldu. Antalyaspor da Süper Lig'de Kasım 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor'u evinde üst üste iki kez devirdi.

Son şampiyon Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında kalesinde tam 5 gol görürken mücadele birçok ilke sahne oldu.

YENİ TRANSFERİN İLK ŞUTU GOL OLDU

OPTA'nın verilerine göre, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Antalyaspor'a atan Enis Bardhi, Süper Lig'de çektiği ilk şutu gole çevirdi.

ANTALYASPOR, TRABZONSPOR'A MAÇ VERMİYOR

Antalyaspor, Süper Lig'de Kasım 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor'u evinde üst üste iki kez mağlup etti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de Nisan 2016'dan (4-2 vs Galatasaray) bu yana ise ilk kez sezona "son şampiyon" unvanıyla giren bir rakibini mağlup etti.

2009'DAN BU YANA BİR İLK

Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek Türk meslektaşı Nuri Şahin oldu.(1 beraberlik 2 mağlubiyet) Trabzonspor yönetiminde en fazla gol yediği maçı Antalyaspor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada oynayan Abdullah Avcı, Süper Lig'de Ekim 2009'dan (İstanbul Başakşehir 0-6 Bursaspor) bu yana ilk kez kalesinde 5+ gol gördü.

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Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 5 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 5 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

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