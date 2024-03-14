Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig\'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak maçlarda Oğuzhan Çakır, Bahattin Şimşek, Emre Kargın, Cihan Aydın, Burak Pakkan ve Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pazar günü ise Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Burak Şeker ve Halil Umut Meler maçları yönetecek.

14.03.2024 12:18  Güncelleme: 12:26
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftadaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor- İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Kaynak: AA

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