Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig\'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri arasında Emre Kargın, Ali Şansalan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Atilla Karaoğlan, Abdulkadir Bitigen, Mert Güzenge, Arda Kardeşler, Halil Umut Meler, Tugay Kaan Numanoğlu ve Bahattin Şimşek yer alıyor.

02.05.2024 13:03
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Yılport Samsunspor- Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in 35. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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