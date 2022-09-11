Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

11.09.2022 21:58
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdığı 2 gol ile maçın yıldızı oldu.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

GOMIS YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 16. dakikada Bahoken'in attığı gol ile skor olarak geriye düştü. Ancak bu golden 4 dakikada sonra sahneye çıkan Bafetimbi Gomis, skora dengeyi getirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

KEREM AKTÜRKOĞLU DUBLE YAPTI

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı oyuna adeta hükmederken 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu, attığı gol ile takımını öne geçirdi. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu, ceza sahası dışından enfes bir şutla kaleci Ertuğrul'u avladı ve farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Sadık Çiftpınar attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Uzatmalarda başka gol olmayınca Galatasaray puanını 13 puanla 4. sıraya yükseldi.

İstanbul'da Kerem Aktürkoğlu resitali! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti
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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti - Son Dakika
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