İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını bu akşam paylaşacak! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika
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İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını bu akşam paylaşacak! İşte muhtemel 11'ler

17.09.2022 10:54

Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam İstanbulspor - Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Siyah beyazlılar, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş, 13 puanla ligin 4. sırasında bulunurken, bu sezon lige katılan İstanbulspor ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

İŞTE İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ;

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Muleka, N'Koudou, Weghorst

JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNÜYOR

MKE Ankaragücü deplasman maçında yaşanan olayların ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Josef De Souza, İstanbulspor maçında yer alacak. MKE Ankaragücü maçında Sambacı, mücadelenin bitimiyle birlikte sahaya giren ve Beşiktaşlı oyunculara saldıran Sarı-Lacivertli taraftara müdahale etmiş, maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü. Yaşanan olay üzerine 1 maç ceza alan ve itirazı reddedilen 33 yaşındaki ön libero hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek kendisini güvende hissetmediğini belirtmiş, bu sebeple gelecek sezon Süper Lig'de kalmayı düşünmediğini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN HOCASI CEZALI

Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Beşiktaşlı teknik adam Valerien Ismael, İstanbulspor maçında görev yapamayacak. Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray yer alacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Bu akşam oynanacak karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Yardımcıları ise Erdem Bayık ve Candaş Elbil olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olarak açıklandı.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

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Son Dakika Spor İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını bu akşam paylaşacak! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını bu akşam paylaşacak! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika
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