Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi

08.10.2022 22:04

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u deplasmanda Tayyip Talha'nın müthiş röveşata golüyle 1-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlılarda Weghorst, 20. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 18'e çıkartırken galibiyet hasreti beş maça çıkan Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Beşiktaş, Weghorst ile penaltıdan yararlanamadı. Maçın tümünde oyunun hakimi olan siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü ise 34. dakikada Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında Giresunspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE TUTUNDU

Bu sonuçla Beşiktaş 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 18 puanla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 8 puanda kalarak, 12. sıraya geriledi.

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Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı... Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı... Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

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SON DAKİKA: Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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