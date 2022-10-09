Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-4 kazandı.

PERDEYİ CRESPO AÇTI

Oldukça tempolu geçen karşılaşmada Fenerbahçe, 9. dakikada Crespo'nun enfes golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin bu golü sonrası baskısını artıran Fatih Karagümrük 16. dakikada Borini ve 24. dakikada Kouassi ile üstünlüğü yakaladı. 28. dakikada ise Enner Valencia fileleri havalandırarak takımına eşitliği getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

BATSHUAYI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıya ise penaltılar damga vurdu. 61. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gole, 66. dakikada Borini yine penaltıdan yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanırken Enner Valencia kendisinin 3, takımının ise 4. golünü kaydetti. Konuk ekibin, 83. dakikadaki beraberlik golünü ise Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak kaydetti. Mücadelenin 90+5. dakikasında Batshuayi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Sarı-lacivertliler yıllarca unutulmayacak maçı 5-4 kazandı.