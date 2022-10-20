Süper Lig'in en çok konuşulan takımı Fenerbahçe oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in en çok konuşulan takımı Fenerbahçe oldu

20.10.2022 10:12
Süper Lig'in en çok konuşulan takımı Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hafta sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hafta sona erdi. İlk 10 hafta itibariyle hakkında en fazla haber çıkışı tespit edilen kulüp ise 158 bin 14 haberle Fenerbahçe oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig'de ilk 10 haftanın medya panaromasını çıkardı. Ajans Press'in 15 binin üzerine yazılı basın, TV kanalı ve internet haber sitelerini incelediği 5 Ağustos-17 Ekim tarihlerini kapsayan medya araştırmasında, hakkında en fazla haber çıkışı tespit edilen kulüp 158 bin haber ile Fenerbahçe oldu. Sezona yeni transferler ve yeni bir hoca ile hızlı giriş yapan sarı lacivertliler, medyanın en çok konuştuğu kulüp oldu. Beşiktaş 148 bin 512 haber ile en medyatik ikinci kulüp olurken, Galatasaray ise 142 bin 737 haber ile üçüncü sırada yer buldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, 132 bin 140 haber ile medyanın en çok konuştuğu dördüncü kulüp oldu.

391 sarı 26 kırmızı kart çıktı

Başakşehir, 58 bin 744 haberle en medyatik beşinci kulüp olurken, Sivasspor 57 bin 100 haber ile altıncı, lig lideri Adana Demirspor 52 bin 459 haberle yedinci, Konyaspor 50 bin 423 haberle sekizinci, Kayserispor 49 bin 589 haberle dokuzuncu ve Alanyaspor 40 bin 781 haberle onuncu sırada yer aldı. Süper Lig'de ilk on hafta boyunca toplam 391 sarı kart, 26 adet ise kırmızı kart çıktı. Sivasspor ilk on haftanın en centilmen takımı olarak dikkat çekerken, Gaziantep FK ise en fazla kart gören takım olarak kayıtlara geçti. İç sahada en başarılı takım Fenerbahçe, dış sahada en başarılı takım ise Adana Demirspor oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ajans Press, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in en çok konuşulan takımı Fenerbahçe oldu - Son Dakika

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