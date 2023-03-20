Suudi Arabistan'da milli bando krizi! F1 pilotu gülmemek için kendini zorladı

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Suudi Arabistan'da Pazar günü düzenlenen F1 yarışı öncesi milli marş krizi yaşandı. Bandonun marşı kötü çalması sonrası canlı yayına yansıyan görüntüler gündem oldu.

GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Suudi Arabistan'ın milli marşını çalan bando, akortsuz olması nedeniyle kendilerini dinleyenlere çok zor anlar yaşattı. Bandonun marşı özüne uygun çalmaması sonrası İngiliz F1 pilotu George Russell, gülmemek için kendini zor tuttu.

O ANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Canlı yayına yansıyan o anlarda Russell, çaresizce etrafa bakıyor ve gülmemek için büyük çaba harcıyor. Öte yandan yayında, pistte bulunan diğer insanların da tıpkı Rusell gibi gülmemeye çalıştığı görüldü.

O anlardan fotoğraflar:

Görüntü: Sky Sports