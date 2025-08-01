SV Südwest'ten Şampiyonluk Müjdesi - Son Dakika
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SV Südwest'ten Şampiyonluk Müjdesi

01.08.2025 11:20
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Almanya'nın SV Südwest kulübü, Türk yönetimle iflastan kurtulup amatör ligde şampiyon oldu.

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın eşiğinden kurtularak bölgesel amatör ligde şampiyonluğa ulaştı.

Türklerin yönetimini devraldığı Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 86 puanla şampiyon oldu.

Ludwigshafen kentinde spor kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan SV Südwest, bir dönem 2. lige kadar çıktı. Yakın zaman önce iflasın eşiğine gelen kulüp, Türklerin yönetime seçilmesi sonucu ortaya konulan başarılı yönetimle iflastan kurtuldu.

SV Südwest Kulübü Başkanı Serdar Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SV Südwest'in 100 yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir kulüp olduğunu vurguladı.

Kulüpte daha önce futbolcu olarak görev aldığını belirten Gökalp, SV Südwest'in batma noktasına gelmesi üzerine yönetimi devraldıklarını söyledi.

Gökalp, yönetime geldikleri sürece ilişkin, "Bu kulübün eski başkanı bizden takımı almamızı istedi. 7 sene önce bu kulübün başkanıydı. 30 yıl başkanlık yapmıştı ve bizden yardım istedi. Daha sonra 3 başkan daha oldu. Son 7 senedeki başkanların yanlış yönetimiyle takım kötüye gitti. Arkadaşlarımızla beraber bölgede ana sponsorluk yapıyorduk, destek veriyorduk. Bu süreçte takımı üstlenmek zorunda kaldık." diye konuştu.

"Takım iflasın eşiğinde olduğu için yardıma geldik." diyen Gökalp, "Seçimlere girdik, bir Türk olarak Almanya'nın 143 yaşında olan köklü takımının başkanlığına seçildik. Öncelikle tüzük değişikliği yaptık. Tüzük, 50 senelik eski bir tüzüktü. Altyapı hiç yoktu. Kulüpte sistem yoktu. Gelen giden herkeste anahtar vardı. Yol geçen hanı gibiydi, biz disipline önem verdik." ifadelerini kullandı.

Gökalp, A takıma öncelik verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kulübün bel kemiği A takımdır. A takıma ağırlık verdik. İlk başarıyı elde etmek ve ilgi odağı olmak için üst liglerden oyuncular transfer ettik. Bölgedeki en iyi oyuncuları kadromuza kattık. Eskiden gençlerimiz bu takımda oynamak istemiyordu. Çünkü hep küme düşen, gözde olmayan bir takımdı. Yönetimle ilk senemizde şampiyon olduk. B takımımız da şampiyon oldu. İki şampiyonluk yaşadık. Şimdi bu takımda oynamak için herkes can atıyor. Eskiden 'Sizin takım kötü' diye çocuklara okullarda hep laf atıyorlardı. Şimdi hepsi bize geldi. Profesyonel antrenörlerimiz, milli takım oyuncularımız var. Kalecimiz (Malek Asselah), Cezayir Milli Takımı oyuncusu."

Gökalp, bir dönem Türkiye'de profesyonel liglerde oynayan, Mersin İdmanyurdu forması da giyen Levent Çetin'in kaleci antrenörleri olduğunu aktardı.

Hedef, tekrar profesyonel lig

Serdar Gökalp, SV Südwest'in daha önce 2. lige kadar yükseldiğini hatırlatarak, "Dört yıllığına başkan seçildim. Hedefimiz, arka arkaya dört sene şampiyon olmak. Profesyonel liglerde tekrar takımımızı görmek istiyoruz." dedi.

Gelecek sezon bölgesel amatör ligde bir üst klasmanda mücadele edecek SV Südwest'in başkanı Gökalp, kentte takıma ilginin giderek arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"Maç, herkesi bir araya getiriyor. Geçen sene iflasa giderken, yönetime gelmeden önce maçlarda takımın 7 seyircisi vardı. Şu an maçlarda 500'ü aşkın seyircimiz var. Üye sayısı aynı şekilde arttı. Türkiye'deki kulüpler ve iş insanlarıyla beraber çalışmak da istiyoruz. Pilot takım düşüncemiz var. A ve B takımlarımız şampiyon olduğu için ilk senemizde istediğimiz hedeflere ulaşabildik. Artık bu sene altyapıya daha çok önem veriyoruz. Tüm destekçilerimize de teşekkür ederiz."

Başarının ekip işiyle geldiğini de dile getiren Gökalp, "Tüm sponsorlarımıza, yönetimime, özellikle de desteklerini hiç esirgemeyen Ediz Sarı, Fuat Karaman ve Saner Alan'a çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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