- Taha Akgül: "Serbest güreşte tarihi günler yaşıyoruz"
BÜKREŞ - Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Serbest Güreş Milli Takımı'nın tarihi günler yaşadığını belirterek, yazın düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya almak istediklerini söyledi.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi Taha Akgül, "11. şampiyonluk, çok özveri ve emek var. Hanımımla, arkadaşlarıma konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum. Çok zorlu bir süreç. Yükümüz çok ağır. 10 ile 11 arasında benim için çok büyük fark yok. Ne olursa olsun biz bir şampiyonaya giriyorsak, emek veriyorsak orada altın madalya ile bitirmek en büyük hedefimiz. Misyonumuz, görevimiz var. Grekoromen şampiyon oldu. Serbest takım olarak şampiyon olduk. Kadınlar ikinci oldu. Serbest güreşte tarihi günler yaşıyoruz. Olimpiyat önemli. Hafta kampa gireceğiz, çalışmalara devam. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Bu yaz düzenlenecek Olimpiyatlar için ise Akgül, "Aynı rakiplerim gelecek. Gürcü yine rakiplerimden biri olacak. Oradaki atmosfer çok farklı. Tecrübeliyim, olimpiyat şampiyonluğum, olimpiyat üçüncülüğüm var. O atmosferi kaldıracağımı düşünüyorum. Yeter ki iyi hazırlanayım. İnşallah hedefim orada yine altın madalya olacak" dedi.
Şeref Eroğlu: "31 yıl sonra Serbest Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyon olan Taha Akgül için ise, "Güreş ailem adına. Efsane şampiyon, Türkiye'nin milli değerine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki var. Kaptanın başında olduğu takımdan neler olduğunu hep birlikte gördük. Abdullah hocama, milletim adına teşekkür ediyorum. 10 sıkletin 8'inde madalya için mücadele eden serbest güreş milli takımı oluşturduk. Bunu birlikte yaptık. Bu ruh çok önemliydi. Şampiyonun bu maçı çok önemliydi. Belki almasaydı ikinci olacaktık. 31 yıl aradan sonra İstanbul'daki şampiyonadan sonra Serbest Güreş Milli Takımımız tarihinde 3. kez takım halinde şampiyon oldu. 1949, 1993 ve 2024 yılında" şeklinde konuştu.
Abdullah Çakmar: "2024 Olimpiyatları'nda Taha Akgül inşallah kürsünün en üstünde olacak"
Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar da, rehavete kapılmayacaklarını vurgulayarak, "Çünkü bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda. Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ile bütün hareket ediyoruz. Burada bir aile bağı oldu. 2024 Olimpiyatları'nda Taha Akgül inşallah kürsünün en üstünde olacak. Çalışmalarımız o yolda. 8 sıklette madalya mücadelesi verdik. Burada birbirimize kenetlendik, aile ortamıyla takımımız 31 yıl aradan sonra Avrupa şampiyonu oldu. Bu aldığımız madalyaları milletimize armağan ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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