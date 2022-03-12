Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı - Son Dakika
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Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı

12.03.2022 13:22
Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federayonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını oybirliğiyle onadı.

Türkiye Futbol Federayonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını oybirliğiyle onadı.

Profesonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Trabzonsporlu Tymoteusz Puchacz'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a da hakareti nedeniyle 2'şer maçtan men ve 13 bin TL para cezası vermişti. Cezaların açıklanmasının ardından iki kulüp de oyuncularına verilen cezayı itiraz etti. Tahkim Kurulu, yapılan toplantıda iki futbolcuya verilen cezaları onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1. E.2022/132 - K.2022/118Trabzonspor A.Ş.'nin, futbolcusu Tymoteusz Puchacz ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve E.2021-2022/772 - K.2021-2022/894 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Trabzonspor A.Ş.'nin futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2022/133 - K.2022/119Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp, idarecisi Selahattin Baki ve futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve E.2021-2022/772 - K.2021-2022/893 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Tribün C, D, L, Fenerium Alt Avis Tribün C, F, Spor Toto Tribün C, D, L, Maraton Üst Tribün H, I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 96.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selahattin Baki'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-b maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Puchacz ve Mert Hakan Yandaş'ın 2'şer maçlık cezalarını onadı - Son Dakika
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