Dudak dudağa yakalandılar! Tepkiler çığ gibi

Real Madrid’in Girona ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldığı maçın ardından Kylian Mbappe, özel hayatıyla gündeme geldi. Fransız yıldız, ünlü oyuncu Ester Exposito ile birlikte bir restoranda görüntülendi.
Girona karşısında alınan beraberlik sonrası Real Madrid, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında avantaj kaybetti. Takımın performansı eleştirilirken, sahadaki görüntü taraftarların tepkisini çekti.
Mbappe’nin maçtaki performansı da eleştiri konusu olurken, yıldız futbolcunun karşılaşmanın ardından eğlenceye çıkması sosyal medyada tartışma yarattı. Taraftarlar, kritik puan kaybı sonrası bu görüntülere tepki gösterdi.
