Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Türkiye Yarı Finalleri için hazırlıklarını sürdürüyor

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu; 16-19 Nisan tarihleri arasında Erzincan'da oynanacak olan 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finalleri için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sinop'ta 25- 27 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Futbol Yıldız Erkekler Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, adını Türkiye'de son 24 takım arasına yazdırmış, 24 takım arasında Kayseri'yi temsil etmeyi hak kazanmıştı. 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele edecek olan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirleyen Kayseri ekibi, Türkiye Yarı Final müsabakalarını 16-19 Nisan tarihleri arasında Erzincan'da oynayacak. Yalova, Denizli, Erzincan ve Şanlıurfa grup merkezlerinde oynanacak olan yarı finallerde gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım Türkiye finaline yükselecek. Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Erzincan Grubu'nda Çorum, Iğdır, Erzurum, Ordu, Tokat, Samsun ve Sivas'tan gelece olan ekipler ile mücadele edecek.
OkulBeden Eğitimi Öğretmeni Şafak Afan; yarı finaller için hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini ifade ederken, Erzincan'da iyi bir sonuç ile dönerek isimlerini Türkiye finallerine yazdırmak istediklerini söyledi. - KAYSERİ
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilecik minikler teşvik il şampiyonası, rekor katılımla gerçekleşti. Şampiyonada minik sporculara ve desteklerinden dolayı sporcu velilerine teşekkür eden İsmail Torunlar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bu turnuvaları daha sık yapmayı ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılı sonuçlar elde etmeyi planladıklarını belirtti. Minik kızlarda Zeynep Naz Terzi birinci olurken, minik erkeklerde ise Güney Cebeli birinci oldu.
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.
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