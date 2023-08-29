Talisca\'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan\'da mutluyum

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Katar kulübü Al-Duhail ile anlaşmaya yakın olduğu haberleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Brezilyalı futbolcu "Buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum" dedi.

TRANSFER İDDİASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Bir süredir ismi eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Anderson Talisca için Arap basınında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Al-Nassr'dan ayrılıp Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olacağı iddia edildi.

"BURADAN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Talisca ise bu iddiaları sosyal medya hesabından net bir dille yalanladı. Nisan ayında Al-Nassr ile 2026'ya dek sürecek yeni bir kontrat imzaladığını hatırlatan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, taraftarlarına seslenerek, "Al-Nassr taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. Buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. İstatistikler yalan söylemez. Burada mutluyum ve hiçbir yere gitme niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum" ifadelerini kullandı.

TALISCA'NIN AL-NASSR PERFORMANSI

2021 yazında Guangzhou Evergrande'den 8 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Al-Nassr formasıyla çıktığı 62 maçta 51 gole doğrudan katkı (46 gol - 6 asist) sağladı.