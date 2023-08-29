Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum - Son Dakika

Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum

Talisca\'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan\'da mutluyum
Son Güncelleme: 29.08.2023 00:47

Son dönemde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın Katar ligi ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olacağı iddiası büyük ses getirdi. Sosyal medya hesabından basında yer alan haberleri yalanlayan Al-Nassr'ın 29 yaşındaki yıldızı, "Buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum" dedi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Katar kulübü Al-Duhail ile anlaşmaya yakın olduğu haberleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Brezilyalı futbolcu "Buradan ayrılmaya hiç niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum" dedi.

TRANSFER İDDİASI BÜYÜK SES GETİRDİ

Bir süredir ismi eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Anderson Talisca için Arap basınında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Al-Nassr'dan ayrılıp Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olacağı iddia edildi.

"BURADAN AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Talisca ise bu iddiaları sosyal medya hesabından net bir dille yalanladı. Nisan ayında Al-Nassr ile 2026'ya dek sürecek yeni bir kontrat imzaladığını hatırlatan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, taraftarlarına seslenerek, "Al-Nassr taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. Buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. İstatistikler yalan söylemez. Burada mutluyum ve hiçbir yere gitme niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum" ifadelerini kullandı.

TALISCA'NIN AL-NASSR PERFORMANSI

2021 yazında Guangzhou Evergrande'den 8 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Al-Nassr formasıyla çıktığı 62 maçta 51 gole doğrudan katkı (46 gol - 6 asist) sağladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Spor

Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Galatasaray, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum
00:09 Son Dakika: Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek
00:04 7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi
23:54 Golden sonra Haaland'ın üstüne atlayan kişi dünya boks şampiyonu çıktı
23:21 Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı
23:14 Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı
22:41 Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
22:20 İstanbul'da halı saha maçı sonrası çıkan kavgada başından vurulan genç hayatını kaybetti
22:11 İstanbul'da cinnet getiren şahıs, önce eşini sonra kendini vurdu
21:55 HDP'nin e-Reçete'ye yönelik Kürtçe tepkisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 00:51:54. #1.13#
SON DAKİKA: Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement