Talisca\'dan transfer olacağı iddialarına cevap

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca'nın ülkesi Brezilya'ya geri döneceği iddia edilmişti. Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a konuştu.

BREZİLYA'YA DÖNMEYİ REDDETTİ

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ve Gremio ile ismi geçen 31 yaşındaki Talisca, Brezilya'ya döneceği iddialarını reddetti.

SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM

Transfer iddiaları hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım. Tek hedefim Şampiyonlar Ligi.'' dedi.

FENERBAHÇE PEROFRMANSI

Fenerbahçe'de şu ana kadar 25 maça çıkan Talisca, bu maçlarda rakip kalelere 13 gol atmayı başardı.