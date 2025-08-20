Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca'nın ülkesi Brezilya'ya geri döneceği iddia edilmişti. Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a konuştu.
Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ve Gremio ile ismi geçen 31 yaşındaki Talisca, Brezilya'ya döneceği iddialarını reddetti.
Transfer iddiaları hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım. Tek hedefim Şampiyonlar Ligi.'' dedi.
Fenerbahçe'de şu ana kadar 25 maça çıkan Talisca, bu maçlarda rakip kalelere 13 gol atmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?