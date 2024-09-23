Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

Geniş Video İzle

Sierra Leone'de babasının fırınında çalışarak büyüyen Juma Bah, şimdi LaLiga'da yıldızlaşmaya başladı. Bir ay önce Real Valladolid'e katılan Juma Bah, ilk lig maçında sergilediği performansla maçın adamı seçildi. Genç yıldız, performansı kadar ilginç hikayesiyle de adından söz ettiriyor.

23.09.2024 12:21  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sierra Leone'den gelip Real Valladolid'de adından söz ettiren Juma Bah, Jose Zorrilla Stadyumu'nda "maçın adamı" olarak seçildi. Henüz bir ay önce takıma katılan genç stoperin kariyeri, bu kısa süre içinde adeta bir peri masalına dönüştü. Bah, Real Sociedad'a karşı ilk 11'de çıktığı LaLiga'daki ilk maçını "çılgınca" olarak nitelendirirken, Real Valladolid'in resmi kanallarında mütevazı kökenlerinden bahsettiği konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı.

GEÇMİŞİNE SAYGI DUYUYOR

Genç futbolcu, Sierra Leone'deki zor hayatını hatırlarken, "Uzun bir süre babamın çalıştığı fırında ona yardım ettim. Tahılları pişirmesine ve annemin pazarda satacağı yemekleri hazırlamasına yardım ettim" diyerek geçmişine saygı duruşunda bulundu.

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

"HİÇ KRAMPONUM YOKTU"

Bah, sokaklarda futbol oynarken bir gözlemcinin dikkatini çekmesiyle profesyonel kariyerine adım attı ve hızla ülkesinin en üst ligine yükseldi. Sierra Leone gibi fakir bir ülkeden gelen Bah, futbolculuğun zorluklarını yakından yaşamış. "Hiç kramponum yoktu ve bu gerçekten stresliydi, ama şimdi burada olduğum için mutluyum." sözleriyle o zorlu günleri anlatan Bah'ın Avrupa macerası, Real Valladolid gözlemcilerinden Pachu'nun onu fark etmesiyle başladı.

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

"BENİ OYNARKEN İZLEDİ VE BANA İNANDI"

"Pachu, İspanya'dan geldi, beni oynarken izledi ve bana inandı. Bu gerçekten inanılmaz." diyerek İspanyol gözlemcinin ona sunduğu fırsatı şaşkınlıkla dile getiriyor. Takıma katılmasından kısa bir süre sonra Bah, önce Promesas ile antrenmanlara başladı, ardından bir hafta içinde yedek takımla sahaya çıktı. Division de Honor Juvenil'de oynadığı iki maçın ardından, teknik direktör Pezzolano'nun dikkatini çekti ve A takımla çalışmalara davet edildi.

"KALBİM KÜT KÜT ATMAYA BAŞLADI"

Bah, bu hızlı yükselişi şaşkınlıkla anlatıyor: "A takımla antrenman yapmak için çağrıldığımda inanamadım. Koç bana güvenip kadroya aldı. Soyunma odasında adımı gördüğümde kalbim küt küt atmaya başladı, dışarı çıkıp taraftarların adımı haykırması ise beni derinden etkiledi. Juma Bah'ın kısa sürede gösterdiği bu büyük başarı, Real Valladolid'de neler yapabileceğini merakla bekleten bir hikâye olarak hafızalara kazındı."

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

Sierra Leone, Valladolid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammed null:
    Sabir Herseyin İlaci Yeterki Kalbin Dogru Olsun. 9 1 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Çok çalışıp hedeflerini büyük tutmak gerekiyor.önce cesaret.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:49:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement