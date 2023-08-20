Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı - Son Dakika

Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı

Son Güncelleme: 20.08.2023 17:22

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanacak maç kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroda yer alırken sakatlıkları bulunan 9 futbolcu kafileye dahil edilmedi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gazizntep FK'yı 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de 9 futbolcu Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder ise kamp kadrosuna dahil edildi.

9 İSİM YOK

Sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

FRED VE CENGİZ ÜNDER KADRODA

Fenerbahçe'de yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi. iki futbolcu, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Fenerbahçe'de ilk maçlarına çıkacaklar.

Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı

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Son Dakika Spor Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı - Son Dakika
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