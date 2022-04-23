Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi - Son Dakika
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Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi

23.04.2022 14:26

Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu. Geçen hafta, "Takımı gençleştireceğim" diyen Torrent, altyapıdan hiçbir futbolcuyu kadroya almadı. Bunun dışında Taylan, Barış Alper, Morutan gibi isimlerin de kadro dışı kalması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Domenec Torrent'in oluşturduğu kadroda şu isimler var: Muslera, Omar, Alpaslan, Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Semih Kaha.

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GENÇ YOK

Torrent'in açıkladığı kamp kadrosunda altyapıdan hiçbir futbolcu yer almadı. Öte yandan takımın istikrarlı futbolcusu Taylan da kadroda yok. Sezon başında toplamda 8 milyon euro maliyetle transfer edilen Morutan ve Barış Alper de kadroda yer bulamadı.

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TEPKİ YAĞDI

Taraftarlar Torrent'in tercihleriyle çılgına döndü. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu da sosyal medyadan, "Hamza Akman falan beklerken az daha zorlasalar Ayhan Akman'ı alacaklarmış kamp kadrosuna. Düşünsene, oğlunu izlemeye geliyorsun ama takım arkadaşların sahada" tepkisini gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi - Son Dakika


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