Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polis hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.