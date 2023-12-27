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Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçında bir taraftarın attığı işaret fişeği sonucu yaralanan polis yaşamını yitirdi.

Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
27.12.2023 - 17:44,  Güncelleme: 17:48
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 7 Aralık gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir taraftarın attığı işaret fişeğiyle ağır yaralanan 31 yaşındaki polis hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi gördüğü Nikea Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polisin bugün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taraftarın işaret fişeği attığı polis hayatını kaybetti

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Polisi yaralayan şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

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Panathinaikos, Yunanistan, voleybol, Spor, Dünya, Son Dakika

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