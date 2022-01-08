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Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış - Son Dakika

Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış

08.01.2022 21:07
Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış

Galatasaray tribünleri Giresunspor maçında ilk kez Fatih Terim'e tepki gösterdi. Futbolculara çok ağır tezahüratlar yapıldı. Taraftardan tepki gören Terim, futbolcularını teselli etti. Terim, tek tek oyuncularının elini sıktı. Bu hareket 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.

Sarı-Kırmızılılar'da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig yarışında artık havlu attığı yorumları yapılan Galatasaray'da taraftarın sabrı doldu taştı.

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

TERİM'E İLK TEPKİ

Tribünlerden Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi. Deneyimli teknik adam, maç sonunda taraftarı kızdıracak harekette bulundu. Terim, yıkılan futbolcularını soyunma odasına giderken tek tek elini sıkıp moral verdi. Futbolcuların ağır tezahüratları Luyindama'yı ağlattı.

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket
Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket
Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket
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Fatih Terim, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış - Son Dakika
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