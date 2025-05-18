Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızı renklere gönül vermiş bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı.
Bu sırada caddedeki Fenerbahçe taraftarları, camdan bayrak çıkaran Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı.
Galatasaraylıların araçlarına saldıran Fenerbahçelilere polis müdahale etti.
Son Dakika › Spor › Bağdat Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarına saldırı - Son Dakika
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