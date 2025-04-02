Taraftarlar tahminlerini paylaştı: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı kazanacak?

GALATASARAY MORAL ARARKEN, FENERBAHÇE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ARIYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu dev karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olarak büyük bir moral kaybı yaşamıştı. Ancak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde eleyerek yeniden moral bulmak istiyorlar. Galatasaray taraftarları, bu maçla birlikte kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibini mağlup ederek psikolojik üstünlüğü elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Kupada güçlü bir Galatasaray'ı geçip yarı finale adını yazdırmayı amaçlıyor.

KADIKÖY'DE TAHMİNLER ÇEŞİTLENİYOR

Bugün Kadıköy'de, Haberler.com olarak taraftarlara "Kim kazanır, kim gol atar?" diye sorduk. Bu dev derbiye dair birçok tahmin geldi. Taraftarlar, çeşitli sonuçlar öngördü. Bazı Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik galibiyetini beklerken, Kadıköy'deki Galatasaraylı taraftarlar ise 3-1'lik bir galibiyet tahmininde bulundular.

GOLLER KİMDEN GELECEK?

Tahminlerde en dikkat çeken noktalardan biri, hangi oyuncuların gol atacağına dair yapılan yorumlardı. Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertlilerin gollerinin En-Nesyri ve Talisca'dan geleceğini söylerken, Galatasaraylılar ise takımın galibiyetini, golün Ossimhen'den geleceği şeklinde değerlendirdiler. Dev derbiye ilgi, sadece İstanbul'dan değil, yurt içi ve yurt dışından da büyük oldu. Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerden gelen gurbetçi vatandaşlar ve şehir dışından sadece bu maçı izlemek için Kadıköy'e gelen taraftarlar, Kadıköy'de coşkulu bir atmosfer oluşturdular.