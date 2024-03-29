Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor

Spor

3-2 biten Trabzonspor maçından sonra yaşananlardan dolayı ligden çekilmeyi gündeme getiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcuların tamamı lige devam etmek istiyor.

TAKIM LİGE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de inanılmaz istatistiklere imza atan ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından yapılacak olan Adana Demirspor maçına çıkmak istiyor.

YÖNETİME İLETTİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve ekibi bu konu hakkında aksini düşünmüyor. Kartal ve ekibi bu isteklerini deklare edip yönetime de iletti.