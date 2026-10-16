Taraftarsız salonda Çayırova'yı 95-79 geçen Karşıyaka, 4 hafta sonunda 2. kez kazandı - Son Dakika
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Taraftarsız salonda Çayırova'yı 95-79 geçen Karşıyaka, 4 hafta sonunda 2. kez kazandı

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Taraftarsız salonda Çayırova\'yı 95-79 geçen Karşıyaka, 4 hafta sonunda 2. kez kazandı
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Karşıyaka, geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarsız oynadığı ev maçında Glint Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti. 4 hafta sonunda ikinci galibiyetine ulaşan Karşıyaka, evinde 2'de 2 yaparken Çayırova 4'te 0 çekti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Weber 15, El-Amin 17, Kelly 8, Yavuz Gültekin 17, Enoch 18, Muhaymin Mustafa 8, Starks 5, Hakan Sayılı 2, Munson 1, Quattara 2, Yalın Yıldız 2, Egemen Yapıcı

GLINT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Crawford 18, White 18, Erdi Gülaslan, Sulaimon 16, Simmons 6, Brooks 3, Enes Berkay Taşkıran 13, Ömer Utku Al, Sokolowski 3, Gallinat 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-22

İLK YARI: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-62

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Glint Çayırova Belediyesi'ni mağlup etti: 95-79. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-22, ilk yarısı 48-41, üçüncü periyodu 71-62 sonuçlandı. Son bölümde konuk ekip 17'ye çıkan farkı 20'ye 7'lik seriyle 4'e indirse de Karşıyaka, Weber, Kelly, Enoch'un basketleriyle farkı tekrar çift hanelere çıkarıp evinden galibiyetle ayrıldı. Tribün cezalı olmasına rağmen evinde 2'de 2 yapan Kaf-Kaf 4 hafta sonunda ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezondan beri evinde oynadığı art arda altıncı maçı da kazandı. Karşıyaka'nın hafta içinde kadrosuna kattığı yeni transfer Quattara ilk maçında kısa süre alıp 2 sayıyla oynadı. Kadrosunda Sokolowski, Gallinat, Erdi Gülaslan gibi Karşıyaka'nın eski oyuncularını bulunduran ligin yeni ekiplerinden Çayırova ise 4'te 0 çekti.

Kaynak: DHA
KarşıyakaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarsız salonda Çayırova'yı 95-79 geçen Karşıyaka, 4 hafta sonunda 2. kez kazandı - Son Dakika
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