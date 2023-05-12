Tarihi fırsatı kaçıran Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı - Son Dakika
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Tarihi fırsatı kaçıran Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı

12.05.2023 11:08

Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan VakıfBank'ta Zehra Güneş, tarihi bir başarıyı kıl payı kaçırdı. Milli voleybolcu, sezon boyunca toplam 70 blok yaparken, 8 yıldır kırılamayan rekoru 1 blok ile kaçırdı.

Misli.com Sultanlar Ligi 3'lük play-off rövanş maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup eden VakıfBank'ta Zehra Güneş, 8 yıldır kırılamayan rekoru kırmayı kıl payı kaçırdı.

1 BLOK İLE REKOR KAÇTI

Milli voleybolcu sezon boyunca toplam 70 blok yaparken, 1.09 set başı blok ortalaması tutturdu. Zehra Güneş, takım arkadaşı Kübra Akman'ın 2015 yılında 1.1 set başına blok ortalaması yakalayarak kırdığı rekoru egale etmeyi 1 blok ile kaçırdı.

"BLOĞU CANSU'YA YAZDILAR"

Normal sezonda oynanan THY maçında Zehra Güneş, takım arkadaşı Cansu Özbay ile aynı anda blok yapmış, ancak blok sayısı Cansu'ya gitmişti. Maç sonu o anı gülerek anlatan Güneş, "Bir tane pozisyonda Cansu ile birlikte yaptık bloğu. Cansu Fatih ağabeye dönüp 'Aslında bu bloğun yüzde 70'ini ben yaptım' dedi. Sonra onu Cansu'ya yazdı." demişti.

Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı! Tarihi fırsat kıl payıyla kaçtı
Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı! Tarihi fırsat kıl payıyla kaçtı
Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı! Tarihi fırsat kıl payıyla kaçtı
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Türk Hava Yolları, Zehra Güneş, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi fırsatı kaçıran Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi fırsatı kaçıran Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı - Son Dakika
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