Tarihi fırsatı kaçıran Zehra Güneş'in dünyası başına yıkıldı

Misli.com Sultanlar Ligi 3'lük play-off rövanş maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup eden VakıfBank'ta Zehra Güneş, 8 yıldır kırılamayan rekoru kırmayı kıl payı kaçırdı.

1 BLOK İLE REKOR KAÇTI

Milli voleybolcu sezon boyunca toplam 70 blok yaparken, 1.09 set başı blok ortalaması tutturdu. Zehra Güneş, takım arkadaşı Kübra Akman'ın 2015 yılında 1.1 set başına blok ortalaması yakalayarak kırdığı rekoru egale etmeyi 1 blok ile kaçırdı.

"BLOĞU CANSU'YA YAZDILAR"

Normal sezonda oynanan THY maçında Zehra Güneş, takım arkadaşı Cansu Özbay ile aynı anda blok yapmış, ancak blok sayısı Cansu'ya gitmişti. Maç sonu o anı gülerek anlatan Güneş, "Bir tane pozisyonda Cansu ile birlikte yaptık bloğu. Cansu Fatih ağabeye dönüp 'Aslında bu bloğun yüzde 70'ini ben yaptım' dedi. Sonra onu Cansu'ya yazdı." demişti.