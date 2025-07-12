Tavşanlı'da Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası Ödül Töreni Düzenlendi

Tavşanlı\'da Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası Ödül Töreni Düzenlendi
12.07.2025 12:23  Güncelleme: 12:27
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Erdem Spor Kulübü tarafından düzenlenen 7. Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası, ödül töreniyle sonlandı. Turnuva, geçtiğimiz yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonun bu yıl yurt içinde yapılmasıyla dikkat çekti. Törende Nejat Tülek'in sağlık durumu da değerlendirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Erdem Spor Kulübü'nün bu yıl 7.'sini düzenlediği Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası ödül töreniyle tamamlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası boyutta düzenlenen turnuva bu sene Rusya - Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'daki savaş gündemi nedeniyle sadece ülke sınırları içinde kaldı. Turnuvaya KKTC'den de 1 takım iştirak etti. Ada stadında 8 kulübün yıldız adayları kıyasıya mücade etti. Final maçlarının oynandığı son gün sabah saatlerinde kupa töreni düzenlendi. Tavşanlı Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Belediye Başkan Yardımcıları ve spor camiasının katıldığı törende gözler Tavşanlılı futbol adamı Nejat Tülek'i aradı. Geçtiğimiz hafta nörolojik bir rahatsızlık geçirerek yoğun bakımda kalan Nejat Tülek'in fizik tedaviye başladığı ve kupa töreni için doktorlarından izin alamadığı öğrenildi. Bu yıl turnuvaya ismi verilen Nejat Tülek'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Nejat Tülek için hazırlanan teşekkür plaketini oğlu Emrah Tülek, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mustafa Sert'in elinden aldı.

Turnuvanın kupa ve ödül töreninde yapılan konuşmalarda sporun birleştirici gücüne, çocuklara verdiği ahlaka ve özgüvene vurgu yapıldı. Burada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç, "Bugün teşekkürler bol olacak. Hem antrenörlerimize, hem çocuklarımıza, hem de aillerimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Örnek birer vatandaş oldukları için ve bu değerlerin burada atılmasından dolayı minik yavrularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız ileride Türk futbolunun, sporunun birer parçası olacaklar. Onlara spor hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Programda özellikle Tavşanlı'da ki turnuva için ter döken, organizasyonun eksiksiz yapılmasında katkısı olan hakem ve saha dışında takımlara yardımcı olan antrenörlere teşekkür edilerek plaketle ödüllendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da Nejat Tülek Junior CUP Futbol Turnuvası Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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