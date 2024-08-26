Tavşanlı Futbol Akademisi, U 12 Cup Turnuvası\'na katılacak

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 14 sporcu Sivas'ta düzenlenecek olan 'U 12 Cup Turnuvası'na katılacak.

Tavşanlı Futbol Akademisi antrenörü Mehmet Erdal, yaptığı açıklamada "Tavşanlı Futbol Akademisi olarak 2 sene önce 2009 doğumlu Futbolcumuz Eymen Yurdcu'yu Sivas spor'a vermiştik. Eymen Teknik Direktör Bülent Uygun'un dikkatini çekmeyi başararak sezon başı A Takımla idmanlara başladı . Yine Bülent hocanın gözüne girerek Profesyonel sözleşme imzaladı. Ayrıca 2 oyuncumuz ile de yakından ilgileniyorlar. Bu sene 2012 doğumlu bir oyuncumuz daha inşallah gidecek. Ayrıca 2012 takımımızla Sivas spor'un düzenlediği U12 Cup turnuvasına da davet edildik. 3 gün boyunca yaklaşık 10 müsabaka oynayacağız.Oldukça önemli takımların olacağı turnuva Sivas spor'a ait 6 tane Scout tarafından takip edilecek ve 14 sporcuyla katılacağımız turnuvada çocuklarımız scout ekibinin dikkatini çekmeye çalışacak" dedi.

Antrenör Erdal, "Yedi sene önce Halil Muslu hocamız önderliğinde Hakan Dönmez, İbrahim Karakaya ve benim kurmuş olduğumuz Akademi ile amacımız bizce önemli bir yetenek havuzu olan Tavşanlımızda yetenekli futbolcuların (maalesef)geçmiştekiler gibi heba olmamasıdır.Bu minvalde bugün Süper lig'de 2 tane Tavşanlılı oyuncumuzun olması başta olmak üzere Fatih Karagümrük alt yapısında bir oyuncumuz alt liglerde bulunan oyuncularımız yorgunluğumuzu atmaktadır ve inanın şimdi daha hızlı yol alacağız ve daha fazla oyuncumuzun önü açılacak bunu Allah nasip ederse birkaç sene içinde herkes görecek. Ayrıca Tavşanlı Linyitspor altyapısına da sayısız oyuncu vererek ilçemizin milli takımını da desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz" diye konuştu.

Genç yetenek futbolculardan Ali Emir Kocatürk ise, takım arkadaşlarına güvendiğini ve başarılara imza atacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA