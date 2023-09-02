Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Son Güncelleme: 02.09.2023 19:49

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün transferi için Alanyaspor'la anlaştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yerli rotasyonunda kullanmak istediği isimlerden biri olan Bingöl'ün transferinde sona gelindi. 30 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor ile anlaşamaya vardı. Beşiktaş, Alanyaspor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor

3 YILLIK İMZA ATACAK

Öte yandan Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak. Beşiktaş'ta geçen sezon 29 karşılaşmada görev yapan Tayfur Bingöl, 2 sol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Tayfur Bingöl, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika
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