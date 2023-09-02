Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

1 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor ile anlaşamaya vardı. Beşiktaş, Alanyaspor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Öte yandan Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak. Beşiktaş'ta geçen sezon 29 karşılaşmada görev yapan Tayfur Bingöl, 2 sol ve 2 asistlik performans sergilemişti.