Süper Lig ekiplerinde İkas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılarda yeniden mücadele edecek olan Tayfur Bingöl Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Tayfur Bingöl, yaptığı paylaşımda, "Ben bu formayı çocukken sevdim, hayalini kurarak büyüdüm. O hayal gerçek oldu, ben Beşiktaş formasıyla oynadım. Mücadele ettim, ter döktüm. Şimdi yeniden o formayı giymek, o tribünlerin önüne çıkmak bana evine hoş geldin demek gibi. Beşiktaş, ben geldim." ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız sezon Eyüpspor'da 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımına 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)