TAYK Regatta\'da Rüzgar Heyecanı

Türkiye'nin en büyük yelken festivali 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul'un en zorlu ve görkemli parkurlarında heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışların ikinci gününde, J70 Türkiye Turu 3. Ayak mücadeleleri sert rüzgar eşliğinde gerçekleşti. Adalar, Kalamış ve Caddebostan'ın manzarası altında 11 tekne hem doğayla hem de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Günün sonunda genel klasmanda Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs birinci sıraya yerleşti. Güney Kaptan liderliğindeki Cheese Sailing ikinci, ilk günün lideri Onur Ererdağ'ın yönettiği Nautique Yachting ise üçüncü oldu.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta, hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbullulara hem heyecanlı bir yarış izleme deneyimi hem de görsel şölen sundu. Yelkenler İstanbul'un muazzam manzarası eşliğinde süzülürken, yelkenciler teknelerin üzerinde son derece aktif anlar yaşadı. Rüzgar gün boyunca şiddetini artırırken, tekneler daha çok yan yatmaya, yelkenler daha fazla sallanmaya başladı.

Sert rüzgar, yüksek adrenalin

İyi bir taktik bilgisi ve yelkencilik deneyimi gerektiren J70 kategorisinde ikinci günde de toplam üç yarış yapıldı. Yarışlarda, rüzgarı en iyi kullanan, doğayla en iyi uyumu sağlayan ekipler birinciliği kazandı. İlk yarışta Bogatyrs liderliği alırken, Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker Kaymak ikinci, Gülboy Güryel'in Denizcik takımı üçüncü oldu. İkinci yarışta Andrei Pushkin yönetimindeki Tenzor Team birinciliği kaptı. Cheese Sailing ikinci, Bogatyrs üçüncü sırada finiş gördü. Günün son yarışında ise Kalamış'ta esen kuvvetli rüzgarı en iyi değerlendiren Eker Kaymak birinciliğe uzandı. Bogatyrs ikinci, Cheese Sailing üçüncü oldu.

Üç yarış sonundaki genel sıralamada ise Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs birinci sıraya yerleşti. Güney Kaptan liderliğindeki Cheese Sailing ikinci, ilk günün lideri Onur Ererdağ'ın yönettiği Nautique Yachting ise üçüncü oldu.

"Hızlı bir J70 yarışı oldu"

TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ikinci gününü, "Yarışlar, liderlik için büyük rekabet ve çekişmeli bir mücadele içinde geçti. İlk güne nazaran bizi biraz daha zorlayan bir parkur vardı. Rüzgar ani yön değiştirmeye müsaitti. Genelde rüzgar 20 derece yön değiştirdiği zaman şamandıraların yerlerini değiştiririz; 20 derecelik açılar bizi yorar. Çünkü ne yapıp ne yapmamamız konusunda ciddi şekilde karar vermeye zorlar bizi. Bugün de 5 derecelik değişiklikler oldu. Parkurun ortasında da biraz daha güçlü rüzgarlar vardı. Sonuç olarak, koşullar hakem heyetine zorlu bir parkur hediye etti. Tahmin ediyorum ki, yarışçılar da yorulmuştur. Sürelere baktığımız zaman dünkü yarışlara göre biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Hızlı bir J70 yarışı oldu. Dünden bu yana altı yarış yapıldı. Puanlarda atmalar başladı. Yarın kalan iki yarış ile J70 sınıfını tamamlıyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Festivalde sıradaki yarışlar

J70 sınıfı mücadeleleri 10 Ağustos'ta sona erecek. 12-13 Ağustos'ta bire bir mücadele formatındaki J70 Match Race yarışları yapılacak. 12-14 Ağustos'ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Hareketli Salma Kategorisi genç yetenekleri ağırlayacak. IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları ise 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri Sahası'nda düzenlenecek.

Yat sınıfı yarışlarının startı 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotası ile verilecek, ardından 16 Ağustos'ta şamandıra yarışı yapılacak. Festivalin finali ise 17 Ağustos Boğaz Yarışı ile gerçekleşecek ve İstanbul Boğazı yelkenlerin büyüleyici görüntüsüyle renklenecek.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta, 17 Ağustos'a kadar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir yelken şöleni sunmaya devam edecek. - İSTANBUL