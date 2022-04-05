"TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası" Mahallede Maç Var Yarı Final müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası" Mahallede Maç Var'ın yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvanın yarı finalinde 4 ayrı şehirde gerçekleştirilen maçlarda başarılı olan 24 kız ve 24 erkek olmak üzere toplam 48 takım mücadele etti.

Antalya, Bursa, Erzurum, Trabzon' da 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında oynanan yarı final karşılaşmalarında kız ve erkek toplamda 528 futbolcu kıyasıya mücadele etti.

11-13 yaş arası sporcuların katıldığı TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda mücadele oldukça tempolu geçti.

Yarı final maçlarında birinci ve ikinci olan 8 kız ve 8 erkek takımın yarışacağı final maçları, 18-22 Nisan tarihleri arasında Ankara'da oynanacak. Turnuvanın şampiyonlarının belli olacağı final karşılaşmalarında başarılı olan kız ve erkek takımları, TBMM Spor Tesisleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü olan takım oyuncularına ise drone hediye edilecek. Şampiyonluk kupası TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilecek. - İSTANBUL