Tecavüz davasına yaptığı itiraz reddedildi! Dünya yıldızı Robihho hapsi boyladı

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Roma Mahkemesi, Robinho'nun tecavüz davasına yönelik yaptığı itirazı reddetti. NTV Spor'un aktardığı habere göre; 37 yaşındaki oyuncu, 9 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Hükmü kesinleşen eski yıldızın davayı bir kez daha temyize taşıma seçeneği kalmadı.

GECE KULÜBÜNDE YAŞANDI

2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitmişti.

SİVAS VE BAŞAKŞEHİR'DE OYNADI

Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasaspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.