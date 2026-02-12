Tedesco\'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu\'na özel görev

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'na özel rol verdi. Sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

DERBİDE EN BÜYÜK KOZ

Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşısında da ön plana çıkacak isimlerden biri olacak. Tedesco'nun yakından ilgilendiği milli futbolcu, deplasmandaki ilk lig golünü kritik derbide atmak istiyor.

Süper Lig'deki 3 golünü de Kadıköy'de kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Trabzon deplasmanında ağları sarsmayı hedefliyor.

İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev alan Kerem, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 13 gole doğrudan katkı sağlayan milli oyuncu, ligdeki tüm derbilerde ilk 11'de başladı. Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kerem'in gol attığı 6 maçın tamamında Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'A KARŞI 2 GOL

Kariyerinde Trabzonspor'a karşı 8 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 2 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla bordo-mavililere karşı etkili performans ortaya koydu.

AVRUPA'DA DA ÖNE ÇIKTI

Kerem, Avrupa Ligi'nde de dikkat çeken bir performans sergiledi. Stuttgart, Nice ve Brann karşısında 4 gol atan milli futbolcu, 1 de asist yaptı. Avrupa'da çıktığı 7 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı.