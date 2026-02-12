Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev - Son Dakika
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev

12.02.2026 16:48
Trabzonspor derbisi öncesi Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na hücum hattında özel görev verdi; 8 gol ve 5 asistlik performans sergileyen milli yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'na özel rol verdi. Sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

DERBİDE EN BÜYÜK KOZ

Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşısında da ön plana çıkacak isimlerden biri olacak. Tedesco'nun yakından ilgilendiği milli futbolcu, deplasmandaki ilk lig golünü kritik derbide atmak istiyor.

Süper Lig'deki 3 golünü de Kadıköy'de kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kez Trabzon deplasmanında ağları sarsmayı hedefliyor.

İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev alan Kerem, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 13 gole doğrudan katkı sağlayan milli oyuncu, ligdeki tüm derbilerde ilk 11'de başladı. Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kerem'in gol attığı 6 maçın tamamında Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR'A KARŞI 2 GOL

Kariyerinde Trabzonspor'a karşı 8 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 2 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla bordo-mavililere karşı etkili performans ortaya koydu.

AVRUPA'DA DA ÖNE ÇIKTI

Kerem, Avrupa Ligi'nde de dikkat çeken bir performans sergiledi. Stuttgart, Nice ve Brann karşısında 4 gol atan milli futbolcu, 1 de asist yaptı. Avrupa'da çıktığı 7 maçta 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Neset null Neset null:
    aynen ya keremi oynat topa vuramiyo pas veremiyo bizimde işimize gelir Trabzon feneri yenecek puan farkı 9 olacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
