Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Eşleşmenin ilk maçı 0-0 berabere sonuçlanmıştı.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması, ilk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in yokluğu, teknik direktör Jorge Jesus'u savunma tercihi konusunda zor duruma soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11 - Son Dakika