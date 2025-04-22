Tenis için Haydi Tenise Projesi

Türkiye'de çocukların tenis sporuyla tanışmasını ve tenis kültürünün yaygınlaşmasını hedefleyen "Haydi Tenise" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin 81 şehrinde binlerce öğrenciyi tenisle buluşturmayı amaçlayan ve öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı faaliyete geçen Haydi Tenise projesinin tanıtımı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz'ün katılımıyla 22 Nisan Salı günü Hatay Günyazı Ortaokulunda yapıldı.

Haydi Tenise projesi kapsamında proje okullarına Türkiye Tenis Federasyonu tarafından tenis ekipmanları temin edilecek, beden eğitimi öğretmenlerine hem teorik hem de uygulamalı eğitimler TTF Eğitim Kurulu tarafından verilecek, ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler beden eğitimi ders saatlerinde tenis sporuyla tanışacaklar, öğrencilere tenis temalı eğitsel oyunlar oynatılacak. Sosyal bir spor yatırımı olan ve tenisi tabana yaymayı hedefleyen projenin sosyal etkisi, uluslararası geçerliliğe sahip Yatırımın Sosyal Getirisi - SROI (Social Return on Investment) metodolojisiyle ölçülecek ve tüm bulgular Social Value International tarafından uluslararası geçerliliğe sahip bağımsız güvence denetiminden geçecek.

"Tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Antakya Günyazı Ortaokulunda düzenlenen tanıtım programında, projeyle tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Projede 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere öncelik verildiğini belirten Yelkenci, öğrencilerin tenis sporuna erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Yelkenci, öğrencilere tenis ve spor sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade ettiği konuşmasında, "Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak okullarda Türk tenisinin geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulması ve tenis sporunun yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bu protokolü hazırlamış bulunuyoruz" dedi.

Şafak Müderrisgil: "Her çocuk için bir raket"

'Haydi Tenise' projesinin TTF'nin 'Herkes için tenis' vizyonunun sahadaki ilk adımı olduğuna dikkat çeken Başkan Şafak Müderrisgil sözlerini şöyle sürdürdü: "81 ildeki okullarda hayata geçirilecek Haydi Tenise projesi kapsamında öğrencilerin tenis sporuyla tanışmasını hedefliyoruz. Proje yalnızca sporu öğretmekle kalmayacak; aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetişmesine destek olacak. Haydi Tenise projesi, yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım. Projenin ana vizyonu; her çocuğun, yaşadığı yer ve imkanları ne olursa olsun tenisle tanışabilmesini ve tenis oynamaya devam etmesini sağlamak. Uzun vadede ise sporu bir kültür olarak benimseyen, sağlıklı ve özgüvenli nesillerin yetişmesini hedefliyoruz. 'Her çocuk için bir raket' anlayışı ile başlattığımız projemiz ülkemizde tenis sporunun tabana yayılmasını ve tenis için yetenek havuzu oluşmasını sağlayacak." - İSTANBUL