Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü - Son Dakika
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Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

28.05.2023 17:46

Bir Beşiktaş taraftarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kabinine Şenol Güneş'in isminin ve fotoğrafının yer aldığı pusulayla girdi. Şenol Güneş'e oy veren taraftar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Bu harekete Beşiktaşlı taraftarlar da tepki gösterdi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarları, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de yeni çılgınlıklar yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'E OY VERDİ

Bir Beşiktaş taraftarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Şenol Güneş'e verdi. Kabine Şenol Güneş'in isminin ve fotoğrafının yer aldığı pusula ile girmeyi başaran taraftar, oy mührünü Şenol Güneş pusulasının üstüne vurdu.

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarın yaptığı bu harekete sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Paylaşımın altına hem Beşiktaş hem diğer takım taraftarların sert yorumlar yazdı.

İşte o yorumlar:

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü
Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü
Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü
Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü - Son Dakika
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