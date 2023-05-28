Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarları, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de yeni çılgınlıklar yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'E OY VERDİ

Bir Beşiktaş taraftarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Şenol Güneş'e verdi. Kabine Şenol Güneş'in isminin ve fotoğrafının yer aldığı pusula ile girmeyi başaran taraftar, oy mührünü Şenol Güneş pusulasının üstüne vurdu.

TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarın yaptığı bu harekete sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Paylaşımın altına hem Beşiktaş hem diğer takım taraftarların sert yorumlar yazdı.

İşte o yorumlar: