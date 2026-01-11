Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Haberin Videosunu İzleyin
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde\'den olay yaratacak Icardi paylaşımı
11.01.2026 13:03  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde\'den olay yaratacak Icardi paylaşımı
Haber Videosu

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi. Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini düzenleyerek Mauro Icardi'nin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada gündem olan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'den gündeme damga vuran bir paylaşım geldi.

OOSTERWOLDE'DEN OLAY PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin mücadeledeki ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'yi hedef aldı.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Bu paylaşım sonrası Galatasaraylı taraftarlar küplere bindi. Hollandalı oyuncuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu paylaşımı silmesini istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumla destek verdi.

Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Turkcell, Futbol, GTA 5, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • said örücü said örücü:
    icardinin önceki paylaşımları hiç haber yapılmadı nedense, ostervoldenin sevincine gelincede o sevinç icardinin patentli hareketi falan mı izinsiz kullanımında ceza mı veriliyor 70 19 Yanıtla
  • sezginler2242 sezginler2242:
    bence çok yanlış bir hareket bende bir yanlış hareket yapıyımmı elin gavuru bizim ülkemizde bu hareketi yapması çok saçma ha bu arada ben Beşiktaş lıyın. 34 40 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Kardeş yanlış değilsem Gs sizi de tahterevalliye bindirmisti. O doğru bi hareket miydi. Sevinmiş paylaşmış. 53 8
  • hakan1122 hakan1122:
    helal olsun bu az bile her maç hagş takım olursa olsun Fenerbahçe ve ali koça olmadık paylaşımlar yaparsan daha beterini sana yaparlar tebrikler Fenerbahçe tebrikler hakeme rağmen hak ederek galip gelen futbol takımı tebrikler fenerbahçeliyim diyen gerçek taraftarı... 26 13 Yanıtla
  • yakup suri yakup suri :
    helalin var osterwolde.. 26 11 Yanıtla
  • Ali Uzel Ali Uzel:
    iyi yapmış 24 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:49
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:00:46. #7.11#
SON DAKİKA: Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.