Terk edilip üstüne bir de engellenen güzel yayıncıdan, Mason Mount'a akılalmaz tehdit mesajı

Chelsea'nin yıldızı Mason Mount'un başı 21 yaşındaki kadın TikTok yayıncısı Melissa Sloan ile belada. İngiliz futbolcu, güzel yayıncı tarafından tehdit edildi.

ENGELLENİNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Evening Standard'da yer alan habere göre, TikTok yayıncısı Melissa Sloan ile Chelsea'nin yıldızı Mason Mount, 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Daha sonra ikili yollarını ayırırken Sloan, Mount'un sosyal medyada kendisini engellemesiyle adeta çılgına döndü.

"ŞEYTAN BEBEKLE TANIŞIRSIN"

Güzel yayıncı, dünyaca ünlü futbolcuyu 21 farklı numaradan aradı ve birçok mesaj yolladı. Sloan mesajlarının birinde, Mount'u "Benden özür dile, yoksa "Şeytan Bebek" adında yeni bir karakterle tanışırsın." ifadelerini kullanarak tehdit etti.