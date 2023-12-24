TFF 2. Lig\'de 19. ve Sezonun İlk Yarısı Tamamlandı

TFF 2. Lig'de 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor- Kırklarelispor: 1-1
1461 Trabzon FK- Kırşehir SK: 4-1
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor: 3-0
HES İlaç Afyonspor- Adıyaman FK: 1-0
Diyarbekirspor- Bucaspor 1928: 0-1
Karacabey Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
Ankaraspor- Altınordu: 1-0
Kırmızı Grup:
GMG Kastamonuspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-1
Alagöz Holding Iğdır FK- Isparta 32: 4-1
Somaspor- Karaman FK: 5-1
Menemen FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Denizlispor-Belediye Derincespor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-İskenderunspor: 1-5
Fethiyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3
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