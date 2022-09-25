Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Sivas Belediyespor- HES İlaç Afyonspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor- Menemen FK: 2-1
Çorum FK- Batman Petrolspor: 4-1
Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 0-1
1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0
Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 3-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor: 2-1
Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-1
Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1
Bucaspor 1928- Kırşehir FK: 0-0
Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
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