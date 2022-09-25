Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

25.09.2022 21:30
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Sivas Belediyespor- HES İlaç Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor: 2-0

Anagold 24Erzincanspor- Menemen FK: 2-1

Çorum FK- Batman Petrolspor: 4-1

Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Pazarspor-GMG Kastamonuspor: 0-1

1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0

Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 3-0

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor: 2-1

Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-1

Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Bucaspor 1928- Kırşehir FK: 0-0

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

YORUMLAR
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Bucaspor kayıp, Fethiyespor galip Bucaspor kayıp, Fethiyespor galip Fethiyespor 3 puan peşinde Fethiyespor 3 puan peşinde
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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