 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Oynanan Maçların Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Oynanan Maçların Sonuçları

TFF 2. Lig'in 18. haftasında Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 5 maç oynanırken TFF 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta 2 karşılaşma yapıldı. Oynanan maçların sonuçları şöyle: Ankara Demirspor-Vanspor FK: 3-2, Altınordu-Karacabey Belediyespor: 3-0, Beyoğlu Yeniçarşı-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1, İskenderunspor-Sarıyer: 2-1, Uşakspor-Denizlispor: 2-2, Isparta 32 Spor-GMG Kastamonuspor: 0-3, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor: 3-3, Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor: 1-0, Kepezspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 8-0, Talasgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 3-0.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de Oynanan Maçların Sonuçları
19.12.2023 - 17:15,
Abone Ol

TFF 2. Lig'in 18. haftasında Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 5 maç oynanırken TFF 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta 2 karşılaşma yapıldı.

Oynanan maçların sonuçları şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Vanspor FK: 3-2

Altınordu- Karacabey Belediyespor: 3-0

Beyoğlu Yeniçarşı-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Kırmızı Grup

İskenderunspor- Sarıyer: 2-1

Uşakspor- Denizlispor: 2-2

Isparta 32 Spor- GMG Kastamonuspor: 0-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- İnegölspor: 3-3

Etimesgut Belediyespor- Fethiyespor: 1-0

TFF 3. Lig

1. Grup

Kepezspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 8-0

Talasgücü Belediyespor- Malatya Arguvanspor: 3-0

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Oynanan Maçların Sonuçları - Son Dakika


17:37
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor

Son Dakika
17:37 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de Oynanan Maçların Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement