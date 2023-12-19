TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de Oynanan Maçların Sonuçları

TFF 2. Lig'in 18. haftasında Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 5 maç oynanırken TFF 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta 2 karşılaşma yapıldı.
Oynanan maçların sonuçları şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Vanspor FK: 3-2
Altınordu- Karacabey Belediyespor: 3-0
Beyoğlu Yeniçarşı-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1
Kırmızı Grup
İskenderunspor- Sarıyer: 2-1
Uşakspor- Denizlispor: 2-2
Isparta 32 Spor- GMG Kastamonuspor: 0-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor- İnegölspor: 3-3
Etimesgut Belediyespor- Fethiyespor: 1-0
TFF 3. Lig
1. Grup
Kepezspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 8-0
Talasgücü Belediyespor- Malatya Arguvanspor: 3-0
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