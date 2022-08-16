Menemen FK iklimde öncü olacak - Son Dakika
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Menemen FK iklimde öncü olacak

16.08.2022 11:40
Menemen FK iklimde öncü olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Türkiye'de iklim konusunda öncü kulüp olmak için çalışmalara başladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Türkiye'de iklim konusunda öncü kulüp olmak için çalışmalara başladı. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge "Eko Kulüp Menemen FK" ismini verdikleri projenin Türkiye'de bugüne kadar hiçbir kulüp tarafından yapılmadığını belirterek, "Projemiz iklim krizi, çevre kirliği ve ağaçların yok oluşu eksenine oturuyor. Menemen FK, tüm dünyanın önündeki en büyük sorun olarak görünen üç konuda geliştireceği projeler, yapacağı uygulamalar ve farkındalık kampanyaları ile büyük değişimin öncülüğünü yapacak" dedi. Menemen FK, bu konudaki ilk adımı geri dönüşümlü malzemeden üretilen formalarla yaptı.

KENDİ KENDİNE YETEN SİSTEM

İlk etapta Çavuşköy ve Kesik'teki tesislerin kendi kendine yeten sistem ile donatılacağını, elektriğin güneş enerjisi panelleri ile sağlanacağını ifade eden Orhunbilge, "Yağmur sarnıçları ile suyu geri dönüşüme kazandıracağız. Tesislerimizde sıfır atık misyonuyla plastik ve kağıt kullanımını sıfır noktasına getireceğiz. Enerji verimliliğini artıracak dönüşümü başlatıp Menemen FK'yı kıt kaynakları en verimli şekilde kullanan spor kulübü konumuna çıkaracağız" dedi.KÜÇÜK İTFAİYECİLER GRUBU KURULACAKTesislerde ekolojik tarım alanları oluşturulacağını, okullarla iş birliğine girerek farkındalık kampanyasını bir dip dalgası ile başlatacaklarını vurgulayan Orhunbilge, "Özellikle orman yangınları konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek için küçük itfaiyeciler grupları oluşturacağız. Menemen'deki tüm ilkokullara eğitimler vereceğiz. Tesislerimizde doğal hayat çadırları kurup öğrencilerimizi buralarda konuk edeceğiz ve çocuklarımızın doğayı yakından tanımalarını sağlayacağız" diye konuştu.KURUMLARLA EL ELE VERİLECEK

İklim kriziyle mücadele, çevre kirliliğini önleme ve ormanları koruma konularında spor kulüplerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Orhunbilge, sözlerini şöyle tamamladı: "Menemen FK olarak ülkemizde daha önce denenmemiş bir yola çıkıyoruz. Menemen ilçemizden, kurumlarla el ele vererek başlatacağımız bu projenin, ülkemiz genelinde çok önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz.  Projemize çok kısa süre içerisinde başlayıp, değişimin startını vereceğiz."


YORUMLAR
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Menemen FK'den öncü iklim projeleri Menemen FK'den öncü iklim projeleri Mahmut Bilir, Menemen FK'da Mahmut Bilir, Menemen FK'da
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK iklimde öncü olacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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